В Уфе предупреждать о паводке будет колокольный звон

- Госкомитет РБ по ЧС предложил использовать в качестве одного из способов оповещения церковные колокола, поскольку в некоторых муниципальных районах республики привычные способы экстренного информирования (такие как смс-рассылка и сирены) не всегда могут охватить всех жителей республики, - говорится в сообщении на официальном сайте епархии.