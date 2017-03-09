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В Уфе предупреждать о паводке будет колокольный звон

9 марта 2017, 14:38
Уфимская епархия РПЦ и МЧС Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве в период половодья.

Предупреждать о паводке в Уфе будут с помощью колокольного перезвона. Это один из пунктов соглашения, которое подписали Уфимская епархия РПЦ и госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

- Госкомитет РБ по ЧС предложил использовать в качестве одного из способов оповещения церковные колокола, поскольку в некоторых муниципальных районах республики привычные способы экстренного информирования (такие как смс-рассылка и сирены) не всегда могут охватить всех жителей республики, - говорится в сообщении на официальном сайте епархии.

Помимо этого госкомитет обязался предупреждать епархию о черзвычайных ситуациях, содействовать в доступе в опасную зону, а также обучать священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Церковь в свою очередь создаст пункты оказания помощи пострадавшим, будет содействовать в сборе и распределении гуманитарной помощи и оказывать людям психологическую поддержку.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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