В Уфе предупреждать о паводке будет колокольный звон

Предупреждать о паводке в Уфе будут с помощью колокольного перезвона. Это один из пунктов соглашения, которое подписали Уфимская епархия РПЦ и госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
- Госкомитет РБ по ЧС предложил использовать в качестве одного из способов оповещения церковные колокола, поскольку в некоторых муниципальных районах республики привычные способы экстренного информирования (такие как смс-рассылка и сирены) не всегда могут охватить всех жителей республики, - говорится в сообщении на официальном сайте епархии.
Помимо этого госкомитет обязался предупреждать епархию о черзвычайных ситуациях, содействовать в доступе в опасную зону, а также обучать священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
Церковь в свою очередь создаст пункты оказания помощи пострадавшим, будет содействовать в сборе и распределении гуманитарной помощи и оказывать людям психологическую поддержку.