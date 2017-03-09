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В Уфе использовали новую технологию ямочного ремонта

9 марта 2017, 12:07
Эксперимент провели в Калининском районе.

Телеканал «Вся Уфа» рассказал о новой технологии ямочного ремонта.

Её применили на улице Восточная в микрорайне Шакша (Калининский район) после того, как на интерактивной карте ямочного ремонта именной на этой улице появилось много отметок с проблемными участками.

Технология следующая: в подготовленную яму укладывают щебень, для того, чтобы основание было более прочным, и заливают гипсобетонной смесью.
- В сезон полностью перекатаем мелкозернистым асфальтом, дорога будет полностью сдана. А сейчас хотим сделать апробацию новой технологии. Подробности сообщим, рецептура будет подсказана. В прошлом году сделали на улице Индустриальной, нам понравилось, она держится, - пояснил телеканалу первый заместитель главы администрации Калининского района Уфы Алик Велиев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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