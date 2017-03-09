В Уфе использовали новую технологию ямочного ремонта

Технология следующая: в подготовленную яму укладывают щебень, для того, чтобы основание было более прочным, и заливают гипсобетонной смесью.

- В сезон полностью перекатаем мелкозернистым асфальтом, дорога будет полностью сдана. А сейчас хотим сделать апробацию новой технологии. Подробности сообщим, рецептура будет подсказана. В прошлом году сделали на улице Индустриальной, нам понравилось, она держится, - пояснил телеканалу первый заместитель главы администрации Калининского района Уфы Алик Велиев.