В Уфе будут судить мать, оставившую ребенка после родов в подъезде

По версии правоохранителей в ноябре прошлого года женщина родила сына. Но произошло это не в роддоме и даже не дома, а в подъезде дома по ул.Гвардейской. Женщина не имела жилья, ее беременность была нежеланной, поэтому ребенка оставлять себе она не планировала. Родив малыша, Виктория Гарипова оставила новороженного в подъезде и ушла.