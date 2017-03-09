В Уфе будут судить мать, оставившую ребенка после родов в подъезде

34-летняя уфимка Виктория Гарипова обвиняется в совершении преступления "оставление в опасности", сообщает прокуратура Калининского района Уфы.
По версии правоохранителей в ноябре прошлого года женщина родила сына. Но произошло это не в роддоме и даже не дома, а в подъезде дома по ул.Гвардейской. Женщина не имела жилья, ее беременность была нежеланной, поэтому ребенка оставлять себе она не планировала. Родив малыша, Виктория Гарипова оставила новороженного в подъезде и ушла.
Один из жителей дома и обнаружил ребенка. Тут же он обратился в полицию и в скорую помощь. Малыша госпитализировали в больницу, его состояние вполне стабильное.
Женщину нашли, и свою вину она признала, сейчас дело находится в суде.