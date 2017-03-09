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В Уфе будут судить мать, оставившую ребенка после родов в подъезде

9 марта 2017, 15:23
Женщину обвиняют в том, что она бросила младенца в подъезде.

34-летняя уфимка Виктория Гарипова обвиняется в совершении преступления "оставление в опасности", сообщает прокуратура Калининского района Уфы.

По версии правоохранителей в ноябре прошлого года женщина родила сына. Но произошло это не в роддоме и даже не дома, а в подъезде дома по ул.Гвардейской. Женщина не имела жилья, ее беременность была нежеланной, поэтому ребенка оставлять себе она не планировала. Родив малыша, Виктория Гарипова оставила новороженного в подъезде и ушла.

Один из жителей дома и обнаружил ребенка. Тут же он обратился в полицию и в скорую помощь. Малыша госпитализировали в больницу, его состояние вполне стабильное.

Женщину нашли, и свою вину она признала, сейчас дело находится в суде.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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