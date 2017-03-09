В Башкирии в этом году все сельскохозяйственные ГУПы акционируют

В Башкирии в течение этого года все сельскохозяйственные государственные предприятия (ГУП) планируют перевести в акционерные общества. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова сообщает РБК-Уфа.
- «Правовая форма ГУПов сегодня неэффективна. С прошлого года и в этом году мы инициируем акционирование ГУПов «Алексеевский», «Рощинский», МТС «Центральная» и «Зауралье», «Башплодородие»... Единственный ГУП, который мы не будем акционировать - «Племптицезавод Благоварский», потому что это селекционный центр, - цитирует издание слова министра.
При этом, господин Фазрахманов подчеркнул, что акционирование - это еще не приватизация.
После того, как будет принято решение об акционировании, проведут инвентаризацию всего имущества, а затем независимую оценку рыночной стоимости этого имущества.
Ильшат Фазрахманов отметил, что у ГУПов можно вывести имущество, а оцененное имущество АО - невозможно.
- Если посмотреть финансово данные по многим таким предприятиям, то окажется, что они - в предбанкротном состоянии. Задача министерства - ввести антикризисные меры и вывести предприятия на прибыльный уровень. Мы должны доказать, что государство является эффективным собственником. Это задача нашей команды, - сказал он.