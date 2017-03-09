В Башкирии в этом году все сельскохозяйственные ГУПы акционируют

- «Правовая форма ГУПов сегодня неэффективна. С прошлого года и в этом году мы инициируем акционирование ГУПов «Алексеевский», «Рощинский», МТС «Центральная» и «Зауралье», «Башплодородие»... Единственный ГУП, который мы не будем акционировать - «Племптицезавод Благоварский», потому что это селекционный центр, - цитирует издание слова министра.