В Башкирии трудотерапия заставила алиментщика уплатить долг

В Нуримановском районе Башкирии один из жителей был приговорен к 50 часам обязательных работ. Это вынудило его полностью погасить долг по алиментам в размере 200 тысяч рублей.



Мужчина согласно решению суда должен был выплачивать своему ребенку алименты. Но оказалось, что алиментщик нигде не трудоустроен, имущества у него не имеется. Он встал на учет в центр занятости и выплачивал всего по 100-200 рублей в месяц с пособия по безработице. Тогда судебный пристав-исполнитель составил в отношении должника протокол о неуплате средств на содержание детей и ограничил должника в правах пользования транспортным средством.