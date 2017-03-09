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В Башкирии трудотерапия заставила алиментщика уплатить долг

9 марта 2017, 12:44
Суд направил его на 50 часов обязательных работ.

В Нуримановском районе Башкирии один из жителей был приговорен к 50 часам обязательных работ. Это вынудило его полностью погасить долг по алиментам в размере 200 тысяч рублей.

Мужчина согласно решению суда должен был выплачивать своему ребенку алименты. Но оказалось, что алиментщик нигде не трудоустроен, имущества у него не имеется. Он встал на учет в центр занятости и выплачивал всего по 100-200 рублей в месяц с пособия по безработице. Тогда судебный пристав-исполнитель составил в отношении должника протокол о неуплате средств на содержание детей и ограничил должника в правах пользования транспортным средством.

Суд обязал мужчину отработать 50 часов обязательных работ. Это волшебным образом повлияло на мужчину. Спустя несколько дней алиментщик расчитался со своей женой и ребенком, полностью погасив задолженность, и устроился на официальную работу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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