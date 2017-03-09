В Башкирии подорожали овощи

Башстат опубликовал данные о том, как изменились цены на продукты за прошедшую неделю. По данным на шестое марта, больше всего подорожали репчатый лук и картофель - 4,9 и 2,3 процента соответственно. На 1,5 процента повысилась стоимость капусты.