В Башкирии подорожали овощи

Башстат опубликовал данные о том, как изменились цены на продукты за прошедшую неделю. По данным на шестое марта, больше всего подорожали репчатый лук и картофель - 4,9 и 2,3 процента соответственно. На 1,5 процента повысилась стоимость капусты.
В числе подорожавших продуктов также молоко, яблоки, курица, соль, морковь, сливочное масло, сыр, рис и рыба. Цены на них изменились на 0,1-0,9 процента.
Некоторые продукты стали дешевле. В их числе - говядина. баранина, свинина, чай, хлеб, пшено, гречка, сахар, подсолнечное масло, яйца и мука. Снижение составило от 0,1 до 2,2 процента.