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Суд обязал мэрию еще раз проверить дом на Уфимском шоссе на аварийность

9 марта 2017, 14:37
У мэрии Уфы не получилось оспорить решение Октябрьского районного суда.

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Октябрьского районного суда Уфы, который в конце прошлого года обязал мэрию Уфы рассмотреть вопрос о признании аварийным жилого дома № 4 по Уфимскому шоссе, сообщает прокуратура республики.

Мэрия тогда не согласилась с решением суда и попробовала его оспорить в вышестоящей инстанции.

Суд установил, что из-за размытия почвы в несущих конструкциях, стенах и перекрытиях этого дома образовались многочисленные повреждения. В следствие чего в некоторых квартирах потрескались оконные стекла и не открывались двери. Однако межведомственная комиссия Уфы признала аварийным только два из четырех подъездов дома и расселила жильцов только этих подъездов. Жители двух других подъездов (3 и 4) обратились в прокуратуру, опасаясь за свою жизнь.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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