Суд обязал мэрию еще раз проверить дом на Уфимском шоссе на аварийность

Суд установил, что из-за размытия почвы в несущих конструкциях, стенах и перекрытиях этого дома образовались многочисленные повреждения. В следствие чего в некоторых квартирах потрескались оконные стекла и не открывались двери. Однако межведомственная комиссия Уфы признала аварийным только два из четырех подъездов дома и расселила жильцов только этих подъездов. Жители двух других подъездов (3 и 4) обратились в прокуратуру, опасаясь за свою жизнь.