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Владимир Путин: Главное – мы любим и ценим вас

8 марта 2017, 08:51
Президент России поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта.

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин страны с Международным женским днем.

- Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии, - сказал он в обращении. - У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное – мы любим и ценим вас.

Владимир Путин процитировал стихи Константина Бальмонта:

- Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Президент страны пожелал всем женщинам здоровья, успехов, радости и счастья.

- В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение, - отметил он. - Женщина – источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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