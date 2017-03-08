Владимир Путин: Главное – мы любим и ценим вас

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин страны с Международным женским днем.
- Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии, - сказал он в обращении. - У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное – мы любим и ценим вас.
Владимир Путин процитировал стихи Константина Бальмонта:
- Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Президент страны пожелал всем женщинам здоровья, успехов, радости и счастья.
- В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение, - отметил он. - Женщина – источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались.