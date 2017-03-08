Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин, сообщается на официальном сайте правительства России.
Национальная стратегия действий в интересах женщин рассчитана на 2017–2022 годы. Стратегию планируется реализовать в два этапа.
На первом этапе (2017–2018 годы) предусматривается разработка механизмов реализации стратегии; информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На втором (2019–2022 годы) предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Согласно документу, реализация стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.
В результате реализации Стратегии к 2022 году должна быть сформирована система мер, обеспечивающих реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создания равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности, возможностей самореализации женщин, а также преодоление стереотипных представлений о социальных ролях мужчины и женщины, такие цели зафиксированы в документе.
К 2022 году в результате реализации Стратегии будут созданы условия для:
увеличения выявляемости злокачественных новообразований у женщин на I - II стадии и повышения доступности квалифицированной медицинской помощи;
усиления профилактики профессиональных заболеваний у женщин и увеличения их выявляемости на ранних этапах;
снижения уровня материнской смертности до уровня экономически развитых стран;
дальнейшего снижения числа абортов;
сокращения разницы в оплате труда мужчин и женщин;
увеличения числа женщин, являющихся учредителями или руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства, и самозанятых женщин;
сокращения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых работают женщины;
сокращения числа случаев насилия в отношении женщин;
увеличения доли женщин среди лиц, замещающих должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, а также доли женщин среди членов политических партий и организаций;
более полного отражения в системе статистического наблюдения данных, характеризующих положение женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Тут же приводятся данные Федеральной службы государственной статистики, описывающие роль женщин в жизни страны. На начало 2016 года в России проживали 146,5 млн человек, из них 78,6 млн - женщины. Это более половины населения страны. Уровень экономической активности женщин в трудоспособном возрасте составляет 77 процентов, доля занятых женщин в общей численности занятого населения - 49 процентов.