День красоты пройдет в Уфе в кинокомплексе «Искра IMAX»

В Международный женский день лучшие заведения Уфы конкурируют в оформлении и готовятся с размахом встретить представительниц прекрасной половины человечества. Сегодня в кинокомплексе «Искра IMAX» для всех девушек пройдет BEAUTY DAY, сообщают организаторы.