День красоты пройдет в Уфе в кинокомплексе «Искра IMAX»

В Международный женский день лучшие заведения Уфы конкурируют в оформлении и готовятся с размахом встретить представительниц прекрасной половины человечества. Сегодня в кинокомплексе «Искра IMAX» для всех девушек пройдет BEAUTY DAY, сообщают организаторы.
В нем примут участие стилисты и визажисты «Клуба красоты Анеты Уотман» и лучшие девушки-диджеи Уфы.
- Обещаем море красоты, подарков, веселья и отличной музыки! – поделились организаторы праздника.
Праздничный BEAUTY DAY начнется в кинокомплексе «Искра IMAX» в 19.00 уфимского времени.