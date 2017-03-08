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День красоты пройдет в Уфе в кинокомплексе «Искра IMAX»

8 марта 2017, 09:09
8 марта для девушек будут работать стилисты и визажисты.

В Международный женский день лучшие заведения Уфы конкурируют в оформлении и готовятся с размахом встретить представительниц прекрасной половины человечества. Сегодня в кинокомплексе «Искра IMAX» для всех девушек пройдет BEAUTY DAY, сообщают организаторы.

В нем примут участие стилисты и визажисты «Клуба красоты Анеты Уотман» и лучшие девушки-диджеи Уфы.

- Обещаем море красоты, подарков, веселья и отличной музыки! – поделились организаторы праздника.

Праздничный BEAUTY DAY начнется в кинокомплексе «Искра IMAX» в 19.00 уфимского времени.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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