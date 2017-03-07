Владимир Маркин: доклад Макларена – просто «мыльный пузырь»

Ричарду Макларену тоже придется держать ответ за свои слова. Маркин убежден - если у этого человека есть хоть какие-нибудь моральные принципы, он должен не спать ночами, мучаясь от угрызений совести. WADA начало говорить о безосновательности обвинений спортсменов из России в массовом употреблении допинга. Доклад Макларена полностью строится на показаниях Григория Родченкова, который заявил, что российское руководство заставило его уничтожить 1500 допинг-проб. Сам Родченков бежал за рубеж, а Следственный комитет РФ уже начал его уголовное преследование по обвинению в самовольном уничтожении допинг-проб с целью скрыть свою преступную деятельность. Учитывая это, доклад Макларена становится «мыльным пузырем», считает Маркин.