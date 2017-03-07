Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС и одновременно – первый заместитель генерального директора компании «Русгидро» Владимир Маркин дал интервью для телеканала «Матч ТВ», где рассказал о допинговом скандале и докладе Ричарда Макларена.
Маркин уверен, что Ричард Макларен пойдет по тому же пути, что и украинские командиры, которые убивают мирный народ ДНР и ЛНР. Следственный комитет России вновь и вновь возбуждает уголовные дела в их адрес. Материалы и улики, найденные против них, уверен Маркин, еще сыграют свою роль, и современное руководство Украины не избежит справедливой кары.
Ричарду Макларену тоже придется держать ответ за свои слова. Маркин убежден - если у этого человека есть хоть какие-нибудь моральные принципы, он должен не спать ночами, мучаясь от угрызений совести. WADA начало говорить о безосновательности обвинений спортсменов из России в массовом употреблении допинга. Доклад Макларена полностью строится на показаниях Григория Родченкова, который заявил, что российское руководство заставило его уничтожить 1500 допинг-проб. Сам Родченков бежал за рубеж, а Следственный комитет РФ уже начал его уголовное преследование по обвинению в самовольном уничтожении допинг-проб с целью скрыть свою преступную деятельность. Учитывая это, доклад Макларена становится «мыльным пузырем», считает Маркин.
- Россия была и остается великой спортивной нацией. А такие, как Родченков, к сожалению, иногда появляются, но судьба у них, как и у всех предателей и подлецов, незавидная, - подчеркивает Маркин.