В Уфе потенциального убийцу нашли по горячим следам

5 марта в 20:00 уфимского времени в полицию поступило сообщение о нападении на девушку в Уфе, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике. Потерпевшая рассказала, что, выходя из подъезда, она заметила открытый подвал и подошла к нему, чтобы закрыть. В этот момент на нее со спины напал неизвестный.
Нападавший попытался затолкнуть ее в подвальное помещение, приставив к шее строительный шпатель. Девушка вырвалась из рук злоумышленника, забежала в квартиру и сообщила в полицию. Через некоторое время по сообщенным приметам наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого.
Им оказался неоднократно судимый 25-летний мужчина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.