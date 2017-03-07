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В Уфе потенциального убийцу нашли по горячим следам

7 марта 2017, 09:08
Напавшего на девушку мужчину разыскали сотрудники Росгвардии.

5 марта в 20:00 уфимского времени в полицию поступило сообщение о нападении на девушку в Уфе, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике. Потерпевшая рассказала, что, выходя из подъезда, она заметила открытый подвал и подошла к нему, чтобы закрыть. В этот момент на нее со спины напал неизвестный.

Нападавший попытался затолкнуть ее в подвальное помещение, приставив к шее строительный шпатель. Девушка вырвалась из рук злоумышленника, забежала в квартиру и сообщила в полицию. Через некоторое время по сообщенным приметам наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого.

Им оказался неоднократно судимый 25-летний мужчина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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