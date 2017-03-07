В Уфе потенциального убийцу нашли по горячим следам

5 марта в 20:00 уфимского времени в полицию поступило сообщение о нападении на девушку в Уфе, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике. Потерпевшая рассказала, что, выходя из подъезда, она заметила открытый подвал и подошла к нему, чтобы закрыть. В этот момент на нее со спины напал неизвестный.