Следком Башкирии начал проверку по факту халатности при строительстве дороги

Как сообщало Proufu.ru, фактически работы по контракту выполнены не были. Хотя аванс по условиям контракта не был предусмотрен, деньги подрядчику – ОАО «Башкиравтодор» и субподрядным организациям – было перечислены, всего более 230 миллионов рублей бюджетных средств. По информации издания, несколько чиновников уже подписали явку с повинной.