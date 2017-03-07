Следком Башкирии начал проверку по факту халатности при строительстве дороги

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту злоупотреблений при строительстве дороги Бирск-Тастуба-Сатка. В Караидельском районе планировалось построить обход села Караидель и мост через реку Уфу. Как следует из сообщения следкома, сейчас проверяется факт возможной халатности со стороны чиновников Управления дорожного хозяйства РБ. Материалы поступили из башкирского управления ФСБ.
Как сообщало Proufu.ru, фактически работы по контракту выполнены не были. Хотя аванс по условиям контракта не был предусмотрен, деньги подрядчику – ОАО «Башкиравтодор» и субподрядным организациям – было перечислены, всего более 230 миллионов рублей бюджетных средств. По информации издания, несколько чиновников уже подписали явку с повинной.