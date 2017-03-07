Кого мужчины считают самыми красивыми и умными женщинами в России - ВЦИОМ

Накануне праздника 8 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что самым популярным подарком по-прежнему остаются цветы (так ответили 65% мужчин и 41% женщин).
Примерно треть респондентов (31%) выбирают в качестве подарка парфюмерию, косметику, бижутерию (25% мужчин и 37% женщин), сообщает РИА «Новости».
Около четверти всех опрошенных (23%) предпочитают дарить в этот день гастрономические подарки – конфеты, спиртные напитки, деликатесы; 11% собираются подарить билеты на концерт или ужин в ресторане, столько же преподнесут деньги в конверте. При этом 1% мужчин собирается подарить своим избранницам автомобиль. Говоря о выборе подарка, 28% мужчин рассказали, что в преддверии 8 марта сами думают о том, что близкой женщине хотелось бы получить в подарок; четверть опрошенных мужчин (25%) прямо спрашивают, что нужно женщине в качестве презента.
Самыми красивыми российские мужчины назвали близких им женщин и спутниц жизни. В списке также актриса Элина Быстрицкая и телеведущая Оксана Федорова, олимпийская чемпионка Алина Кабаева. В число умных женщин, по мнению представителей сильного пола входят первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, а также императрица Екатерина Великая.