Кого мужчины считают самыми красивыми и умными женщинами в России - ВЦИОМ

Около четверти всех опрошенных (23%) предпочитают дарить в этот день гастрономические подарки – конфеты, спиртные напитки, деликатесы; 11% собираются подарить билеты на концерт или ужин в ресторане, столько же преподнесут деньги в конверте. При этом 1% мужчин собирается подарить своим избранницам автомобиль. Говоря о выборе подарка, 28% мужчин рассказали, что в преддверии 8 марта сами думают о том, что близкой женщине хотелось бы получить в подарок; четверть опрошенных мужчин (25%) прямо спрашивают, что нужно женщине в качестве презента.