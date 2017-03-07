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Глава Башкирии поздравил женщин республики с 8 марта

7 марта 2017, 09:52
Он пожелал им оставаться прекрасными

Глава Башкирии поздравил всех женщин республики с наступающим праздником – 8 марта.

- От имени всех мужчин республики поздравляю всех женщин Башкортостана с наступающим Днём весны и желаю вам всего самого доброго и хорошего, – сказал Рустэм Хамитов на встрече многодетными мамами и с представительницами региона, которые добились успеха в своей профессии –Нам нужны детки, нужно увеличение населения, нужна положительная демографическая тенденция. Конечно, государство в этой части тоже будет, я уверен, помогать, Хочу ещё раз поблагодарить вас за работу, активную жизненную позицию. Хочу пожелать только одного – продолжайте оставаться такими же прекрасными. Чтобы вы всегда радовали своих детей, близких своим здоровьем, благополучием.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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