Глава Башкирии поздравил женщин республики с 8 марта

- От имени всех мужчин республики поздравляю всех женщин Башкортостана с наступающим Днём весны и желаю вам всего самого доброго и хорошего, – сказал Рустэм Хамитов на встрече многодетными мамами и с представительницами региона, которые добились успеха в своей профессии –Нам нужны детки, нужно увеличение населения, нужна положительная демографическая тенденция. Конечно, государство в этой части тоже будет, я уверен, помогать, Хочу ещё раз поблагодарить вас за работу, активную жизненную позицию. Хочу пожелать только одного – продолжайте оставаться такими же прекрасными. Чтобы вы всегда радовали своих детей, близких своим здоровьем, благополучием.