В Уфе сгорели сразу три иномарки, из них – два элитных внедорожника

В ночь на понедельник, 6 марта, в диспетчерскую службы МЧС поступило сообщение о возгорании трех автомашин на улице Октябрьской революции в Уфе - в 4.40 местного времени, сообщили в республиканском управлении МЧС.
Через 19 минут пожар уже был потушен, на месте возгорания работали шесть человек и две единицы техники.
По предварительной информации, сначала загорелся припаркованный во дворе Land Cruiser, затем огонь перекинулся на стоящие рядом Ford Focus и Volkswagen Touareg, сообщает телеканал «Россия Башкортостан».
Сейчас устанавливаются причины пожара и размер материального ущерба.