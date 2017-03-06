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В Уфе сгорели сразу три иномарки, из них – два элитных внедорожника

6 марта 2017, 13:15
Сообщение о возгорании поступило ночью.

В ночь на понедельник, 6 марта, в диспетчерскую службы МЧС поступило сообщение о возгорании трех автомашин на улице Октябрьской революции в Уфе - в 4.40 местного времени, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Через 19 минут пожар уже был потушен, на месте возгорания работали шесть человек и две единицы техники.

По предварительной информации, сначала загорелся припаркованный во дворе Land Cruiser, затем огонь перекинулся на стоящие рядом Ford Focus и Volkswagen Touareg, сообщает телеканал «Россия Башкортостан».

Сейчас устанавливаются причины пожара и размер материального ущерба.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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