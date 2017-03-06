В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, владельцы которых будут с 2017 года платить повышенный транспортный налог. Перечень увеличился на 201 позицию. В список входят машины стоимостью выше 3 млн руб.
При расчете налога на роскошь используются повышающие коэффициенты, размер которых зависит от актуальной стоимости и года выпуска транспортного средства.
Например, для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн руб коэффициент составит от 1,1 до 1,5, для автомобилей стоимостью 5-10 млн руб— 2; для стоящих от 10 -15 млн руб— 3.
Среди машин дороже 15 млн руб новый список пополнили три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce.