mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии выявили более 370 нарушений при перевозке детей

6 марта 2017, 10:45
Прокуратура нашла нарушения ПДД, просроченные лекарства в аптечках, нешипованные шины и прочее.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в школах 30-ти районов и городов Башкирии не проводились предрейсовые просмотры водителей или нарушался порядок их проведения. Данная мера необходима для предотвращения управления транспортом в больном или нетрезвом состоянии.

В Нефтекамске и Чекмагушевском районе десять школьных водителей в течение 2016 года более четырех раз попадались на нарушении ПДД, также у них отсутствовали необходимые документы. В Кушнаренково перевозили детей на автобусе с нешипованными шинами. В транспортной аптечке автобуса Аскинского района хранились просроченные лекарства, а у огнетушителей был истекший срок годности.

Помимо прочего, руководство школ не уведомляло ГИБДД о предстоящей транспортировке детей за пределы муниципалитета. Прокуратурой было принесено 26 протестов, внесено 144 представления, в суды направлено 13 заявлений, возбуждено 5 административных дел, организована одна доследственная проверка.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07