В Башкирии выявили более 370 нарушений при перевозке детей

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в школах 30-ти районов и городов Башкирии не проводились предрейсовые просмотры водителей или нарушался порядок их проведения. Данная мера необходима для предотвращения управления транспортом в больном или нетрезвом состоянии.
В Нефтекамске и Чекмагушевском районе десять школьных водителей в течение 2016 года более четырех раз попадались на нарушении ПДД, также у них отсутствовали необходимые документы. В Кушнаренково перевозили детей на автобусе с нешипованными шинами. В транспортной аптечке автобуса Аскинского района хранились просроченные лекарства, а у огнетушителей был истекший срок годности.
Помимо прочего, руководство школ не уведомляло ГИБДД о предстоящей транспортировке детей за пределы муниципалитета. Прокуратурой было принесено 26 протестов, внесено 144 представления, в суды направлено 13 заявлений, возбуждено 5 административных дел, организована одна доследственная проверка.