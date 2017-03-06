В Башкирии выявили более 370 нарушений при перевозке детей

В Нефтекамске и Чекмагушевском районе десять школьных водителей в течение 2016 года более четырех раз попадались на нарушении ПДД, также у них отсутствовали необходимые документы. В Кушнаренково перевозили детей на автобусе с нешипованными шинами. В транспортной аптечке автобуса Аскинского района хранились просроченные лекарства, а у огнетушителей был истекший срок годности.