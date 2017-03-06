В Башкирии появится второй Народный фронт

Сейчас ОО «Народный фронт Регион» действует в Башкирии, но в минюсте не зарегистрировано. Ее активисты многим известны тем, что обращаются в разные инстанции по фактам нарушений чиновниками прав граждан, одно из наиболее громких дел – ситуация в поселке Амзя. Здесь по федеральной программе переселения из ветхого жилья были освоены деньги и построены 8 домов (по данным ОО «Народный фронт Регион»- 9), в которые затем многие участники программы отказались вселяться – из-за непригодности новых домов для проживания. Прошло несколько судебных разбирательств, в которых суды поддержали амзинцев.