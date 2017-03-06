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В Башкирии появится второй Народный фронт

6 марта 2017, 16:13
Учредительный съезд общественной организации запланирован на 25 марта.

25 марта в Нефтекамске состоится учредительный съезд общественной организации «Народный фронт Регион», сообщили Медиакорсети организаторы съезда.

- В съезде примут участие помимо представителей нашей организации депутаты Госдумы от разных партий, представители других общественных движений и организаций из городов и районов Башкирии, - пояснил председатель ОО «Народный фронт Регион» по РБ Владимир Захаров.

Сейчас ОО «Народный фронт Регион» действует в Башкирии, но в минюсте не зарегистрировано. Ее активисты многим известны тем, что обращаются в разные инстанции по фактам нарушений чиновниками прав граждан, одно из наиболее громких дел – ситуация в поселке Амзя. Здесь по федеральной программе переселения из ветхого жилья были освоены деньги и построены 8 домов (по данным ОО «Народный фронт Регион»- 9), в которые затем многие участники программы отказались вселяться – из-за непригодности новых домов для проживания. Прошло несколько судебных разбирательств, в которых суды поддержали амзинцев.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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