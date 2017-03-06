В Башкирии пациенты были вынуждены сами добираться на гемодиализ

Например, 62-летний инвалид за свой счет три раза в неделю ездил в село, которое находится на расстоянии в 35 километров от его дома. В связи с этим, прокурор обратился в суд с требованием к региональному минздраву обеспечить проезд пациентов от места жительства до гемодиализного центра.