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В Башкирии пациенты были вынуждены сами добираться на гемодиализ

6 марта 2017, 12:31
По закону пациентов должны были перевозить за счет государства.

Жители Белокатайского района с почечной недостаточностью были вынуждены своими силами добираться до села Новобелокатай, откуда могли бесплатно доехать до гемодиализного центра в соседнем районе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Например, 62-летний инвалид за свой счет три раза в неделю ездил в село, которое находится на расстоянии в 35 километров от его дома. В связи с этим, прокурор обратился в суд с требованием к региональному минздраву обеспечить проезд пациентов от места жительства до гемодиализного центра.

- Прокуратура Белокатайского района в судебном порядке обязала региональный Минздрав организовать надлежащее предоставление инвалидам медицинской услуги, - сообщили в прокуратуре. - Исходя из смысла законодательства, перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги «гемодиализ».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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