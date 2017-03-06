В Башкирии пациенты были вынуждены сами добираться на гемодиализ

Жители Белокатайского района с почечной недостаточностью были вынуждены своими силами добираться до села Новобелокатай, откуда могли бесплатно доехать до гемодиализного центра в соседнем районе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Например, 62-летний инвалид за свой счет три раза в неделю ездил в село, которое находится на расстоянии в 35 километров от его дома. В связи с этим, прокурор обратился в суд с требованием к региональному минздраву обеспечить проезд пациентов от места жительства до гемодиализного центра.
- Прокуратура Белокатайского района в судебном порядке обязала региональный Минздрав организовать надлежащее предоставление инвалидам медицинской услуги, - сообщили в прокуратуре. - Исходя из смысла законодательства, перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги «гемодиализ».