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В Башкирии мужчина чуть не зарезал свою сожительницу

6 марта 2017, 16:26
Довести дело до убийства помешала подруга пострадавшей.

В отношении 45-летнего жителя Октябрьского в Башкирии возбуждено уголовное дело за покушение на убийство своей сожительницы, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Днем 4 марта 45-летний житель со своей 33-летней сожительницей был в гостях у ее подруги. После совместной пьянки мужчина выразил свое недовольство по поводу круга общения хозяйки квартиры, а когда за подругу заступилась сожительница, мужчина ударил ее ножом. Мужчина хотел продолжить наносить раны, но хозяйке удалось вытолкать его из квартиры и вызвать полицию и скорую.

Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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