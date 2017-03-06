В Башкирии мужчина чуть не зарезал свою сожительницу

Днем 4 марта 45-летний житель со своей 33-летней сожительницей был в гостях у ее подруги. После совместной пьянки мужчина выразил свое недовольство по поводу круга общения хозяйки квартиры, а когда за подругу заступилась сожительница, мужчина ударил ее ножом. Мужчина хотел продолжить наносить раны, но хозяйке удалось вытолкать его из квартиры и вызвать полицию и скорую.