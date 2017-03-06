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Книги Мустая Карима появятся в аудио-формате

6 марта 2017, 14:08
Национальный молодежный театр Башкирии, носящий имя поэта приступает к реализации проекта.

270 тысяч рублей – такова сумма гранта главы Башкирии на аудиокниги по произведениям народного поэта Башкортостана Мустая Карима, выделенного Национальному молодежному театру (НМТ).

По словам специалиста по связям с общественностью театра Дарьи Ольховой, сейчас идет подготовительная работа.

- Отбором произведений занимается художественный руководитель НМТ, режиссер проекта Мусалим Кульбаев. Проект будет двуязычным – русским и башкирским. На русском языке произведения Мустафы Сафича будет озвучивать актер нашей труппы, народный артист Башкортостана Марат Курбангалеев. На башкирском - кандидатура актера для озвучивания еще не определена. Работу над аудиокнигами мы планируем завершить в 3 квартале 2017 года, - отметила в разговоре с Медиакорсетью Дарья Ольхова.

Безусловно, благое начинание Национального молодежного театра требует продолжения. Вряд ли за 270 тысяч рублей можно издать много аудиокниг. Сегодня цифровые технологии все больше входят в нашу жизнь. Аудиокнига стала удобным форматом для всех, кто хочет с пользой проводить каждую минуту своей жизни. Известная башкирская поэтесса, сценарист и драматург Зухра Буракаева считает, что перевод произведений Мустая Карима в аудиоформат позволит молодому поколению, которое к сожалению мало читает книги, ближе познакомиться с творчеством народного поэта.

- Пока в прекрасной форме такие мастера слова, корифеи сцены, как Гюлли Мубяракова, Тансулпан Бабич, Нурия Ирсаева, Олег Ханов и Хурматулла Утяшев, надо бы записать аудиокниги, привлечь многих актеров, в том числе из Салаватского и Сибайского театров. Курировать проект мог бы Союз театральных деятелей или инициативный Центр современной режиссуры и драматургии Башкортостана, - сказала Зухра Буракаева.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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