Книги Мустая Карима появятся в аудио-формате

Безусловно, благое начинание Национального молодежного театра требует продолжения. Вряд ли за 270 тысяч рублей можно издать много аудиокниг. Сегодня цифровые технологии все больше входят в нашу жизнь. Аудиокнига стала удобным форматом для всех, кто хочет с пользой проводить каждую минуту своей жизни. Известная башкирская поэтесса, сценарист и драматург Зухра Буракаева считает, что перевод произведений Мустая Карима в аудиоформат позволит молодому поколению, которое к сожалению мало читает книги, ближе познакомиться с творчеством народного поэта.