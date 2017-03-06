Как правильно выбрать автошколу в Уфе

Исходя из того, что с общественным транспортом у нас в Уфе все очень плохо, кроме того на должности фотографа я должна быть мобильной, то мною было принято решение пойти учиться, чтобы получить права на вождение автомобилем. Для начала предстояло выбрать место обучения. Хотелось не только поближе к дому или работе, но и чтобы автошкола была хорошей. Ведь основное - это получить знания и сделать экзамен в ГИБДД.
Всего в Уфе 83 автошколы (по данным Дубль Гис), а в базе ГИБДД чуть более 100 образовательных учреждений Башкирии имеют лицензию. В среднем цена за обучение на категорию «Б» составляет 20 тысяч рублей. Почитала отзывы об автошколах и оставила в моем списке предпочтений три варианта: 1. Автошкола (условно назовем ее А) - ближе к работе, 2. Автошкола В - сами меня нашли, зовут к себе, 3. Автошкола С - ближе к дому.
Оказалось, что даже из трех школ выбрать единственную не так-то просто. Реформой, начавшейся в августе 2014 года, предусмотрены введение новых стандартов обучения и ужесточение требований к автошколам, но не все образовательные учреждения оказались к этому готовы, а может и вовсе не готовились.
Напомним, что согласно новшествам, автошколы должны утвердить новую обучающую программу в Управлении по контролю и надзору в сфере образования, далее пройти проверку и получить положительное заключение от ГИБДД. Без данного заключения автошкола оказывается нелегальной. Она, конечно, может принимать курсантов, обучать их, но до экзамена в ГИБДД они просто не дойдут. Автошколы теперь обязаны иметь автодром (или арендовать его, что несет дополнительные траты со стороны обучаемого), необходимое оборудование (тренажеры, учебные автомобили и прочее), и, что немаловажно, квалифицированных преподавателей с высшим или средним профессиональным образованием.
Поэтому, чтобы не попасться в лапы мошенников, я обратилась к юристу. Вместе с ним мы внимательно изучили договоры, которые предоставили мне автошколы. Тут-то и началось самое интересное.
Автошкола А
Договор мне прислали в течение часа, что было удивительно. Директор учебного заведения уверял меня, что в моем возрасте я сама могу принимать решения и мне незачем обращаться к юристу. Пришлось настоять на том, что документ мне нужен до того момента, как я соглашусь у них учиться.
Получив необходимые бумаги, мы нашли там орфографические и пунктуационные ошибки. Получается, договор был либо скачан из интернета, либо его состряпали очень быстро и неумело. Кроме того, там были пункты, что автошкола имеет право в одностороннем порядке менять условия документа, что не несет ответственность за мое здоровье, а также всю материальную ответственность за автомобиль (т.е. если я попаду в аварию) несет курсант. Этой автошколы в базе ГИБДД не оказалось, точнее, она была в разделе учреждений, «НЕ ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ».
Кстати, уфимцы, которые обучаются там, должны будут сдавать экзамен в марте, но из-за того, что лицензию автошкола не получила, его перенесли на апрель. Но состоится ли он, остается только гадать.
Автошкола В
Сначала мы проверили, есть ли учреждение в базе ГИБДД. Тут все было в порядке. Но договор был составлен хитро. В документе говорилось, что если курсант без уважительной причины пропустил одно-два занятия, то автошкола имеет право в одностороннем порядке отчислить его. При этом уплаченные средства не возвращаются, а экс-ученик платит неустойку. Пункты, касающиеся преподавателей и инструкторов, также вызывали большие сомнения и вопросы.
Большая часть из них состояла не в штате, что, по версии юриста, не соответствует букве закона. Да и лицензия на образовательную деятельность была выдана давно, хотя после изменений ее необходимо было обновить. К слову сказать, в этом образовательном учреждении были самые «вкусные» цены.
Автошкола С
Третья школа по договору нас полностью устроила. И ответственность в случае аварии я не несу (водитель учебной машины имеет полис ОСАГО, где прописан пункт, что машина является учебной), и автодром у школы свой, и в базе ГИБДД они есть, и репутация проверена многими годами. Кроме того, в документе есть пункт, что они обязуются предоставить документы для сдачи экзамена в ГИБДД.
Можно было конечно согласиться и на второй вариант, но все мы люди рабочие и вдруг меня вызвали бы на внеурочную съемку, из-за чего я пропустила бы занятия. Как потом доказать, что прогул был по уважительной причине.? А если отчислят? Тогда деньги придется возвращать через суд, а это дополнительные расходы на услуги юриста и время. Как правило, такие разбирательства занимают полгода, и никто не дает гарантии, что дело удастся выиграть.
Теперь оставалось собрать необходимые справки, нужны были справки от нарколога и психиатра и о прохождении медкомиссии. Поэтому к врачам я поехала с самого утра. Оказалось, что нарколог и психиатр моего района принимают буквально в двух шагах друг от друга. Очередь была не большая и продвигалась достаточно быстро. Сначала я заполнила договор, потом оплатила услугу (около 600 рублей) и через пять минут сидела на приеме у доктора.
Врач-психиатр задает достаточно простые вопросы, которые от неожиданности могут поставить в тупик. Например, «Сколько Вам лет?», «Как зовут родственников?». Естественно, что ответы на вопросы я знаю, но от неожиданности чуть не растерялась. Некоторых, правда, спрашивают: «Что изображено на этой картинке?», «Сколько будет дважды два?». Справку мне дали и отправили к наркологу. Там также обошлось без особой потери времени. Сначала заходишь к врачу, получаешь договор и тут же оплачиваешь (порядка 400 рублей), после сдаешь анализ, в течение 5 минут он уже готов, и ты отправляешься к доктору, которая выдает заключение.
Оставалось пройти медицинский осмотр. Я перешла дорогу и отправилась в частную клинику, так как тратить время на свою поликлинику я не хотела. Там всего за 500 рублей я быстро прошла всех врачей и отправилась в автошколу. Теперь через два месяца обучения я стану полноправным участником дорожного движения.
Помните, для вас самое главное - не пойти в автошколу, а выбрать ту, где все условия договора равноправные, где нормальные цены. Кроме того, автошкола должна иметь новую обучающую программу и получить лицензию в ГИБДД. Можно, конечно, выбрать автошколу, где автодром находится рядом с домом, но это удачный вариант только для жителей Затона, Сипайлово и Черниковки. Во многих районах нет автодрома, так как строить площадку в черте города нельзя, вот и находятся они вдали от жилых домов.
ПОЛЕЗНО
Адреса, где можно пройти психиатра и нарколога для получения или замены водительского удостоверения
Уфимский район:
Психиатр - ул. Цюрупы, 55/1;
Нарколог - ул. Цюрупы, 55/1
Советский, Ленинский и Октябрьский районы:
Психиатр - ул. 50 лет ССCР, 45;
Нарколог - ул. 50 лет ССCР, 43.
Калининский и Орджоникидзевский районы:
Психиатр - ул. Шота Руставелли, 39;
Нарколог - ул. Суворова, 79.
Кировский и Демский районы:
Психиатр - ул. 50 лет ССCР, 45;
Нарколог – ул. Центральная, 32.
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