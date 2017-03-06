Как правильно выбрать автошколу в Уфе

Можно было конечно согласиться и на второй вариант, но все мы люди рабочие и вдруг меня вызвали бы на внеурочную съемку, из-за чего я пропустила бы занятия. Как потом доказать, что прогул был по уважительной причине.? А если отчислят? Тогда деньги придется возвращать через суд, а это дополнительные расходы на услуги юриста и время. Как правило, такие разбирательства занимают полгода, и никто не дает гарантии, что дело удастся выиграть.