В Уфе 8 марта простятся с Амиром Карачуриным

Прощание с мальчиком пройдет в Михайловке, тело предадут земле в пос. Акманай Чишминского района. Вся республика пыталась спасти юного уфимца и поддержать его в нелегкой борьбе против страшной болезни, но, несмотря на все усилия врачей, Амир Амир ушел из жизни в клинике г. Мюнстера 24 февраля в 16.25.