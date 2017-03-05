В Уфе 8 марта простятся с Амиром Карачуриным

В социальных сетях родители умершего Амира Карачурина сообщили, что прощание с ним и похороны состоятся 8 марта в Уфе.
- Ожидаем прилет Амира 8 марта в 03:40. Вероятнее всего, прощание и похороны будем проводить 8 марта, - говорится в записи.
Прощание с мальчиком пройдет в Михайловке, тело предадут земле в пос. Акманай Чишминского района. Вся республика пыталась спасти юного уфимца и поддержать его в нелегкой борьбе против страшной болезни, но, несмотря на все усилия врачей, Амир Амир ушел из жизни в клинике г. Мюнстера 24 февраля в 16.25.