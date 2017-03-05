В Башкирии на Нугушском водохранилище ликвидируют «дикий» пляж

- Проблема была в том, что эти земли относились к категории сельхозназначения и по этой причине не было возможности здесь устраивать цивилизованные места отдыха, бизнес просто не имел на это право. Новый глава администрации Мелеузовского района пошел нам навстречу и эти земли скоро могут быть переведены туристско-рекрационную зону, - отметил Гилязитдинов. – Более того решается вопрос о переносе детского лагеря на другое место. Уже есть инвесторы, которые готовы вложить деньги в развитие инфраструктуры на Нугушском водохранилище.