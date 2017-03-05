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В Башкирии на Нугушском водохранилище ликвидируют «дикий» пляж

5 марта 2017, 14:06
На озере Аслыкуль пляжный отдых также станет цивилизованным

Лето 2017 года обещает для любителей пляжного отдыха в Башкирии более комофртные условия для проведения выходных дней и отпуска на водных просторах республики. Председатель Госкомтуризма региона Вячеслав Гилязитдинов рассказал, что, наконец, будет наведен порядок с «диким» пляжем на береге Нугушского водохранилища.

- Проблема была в том, что эти земли относились к категории сельхозназначения и по этой причине не было возможности здесь устраивать цивилизованные места отдыха, бизнес просто не имел на это право. Новый глава администрации Мелеузовского района пошел нам навстречу и эти земли скоро могут быть переведены туристско-рекрационную зону, - отметил Гилязитдинов. – Более того решается вопрос о переносе детского лагеря на другое место. Уже есть инвесторы, которые готовы вложить деньги в развитие инфраструктуры на Нугушском водохранилище.

По словам чиновника, более цивилизованным станет отдых и на озере Аслыкуль. Одна из задач – превратить рекреационную зону в территорию комфортного отдыха для разных социальных слоев.

- Здесь планируется зона хорошего вип-отдыха, массового отдыха, молодежного гулянья. Хорошие отели, базы, места для палаток – многоформатный отдых,- отметил руководитель госкомтуризма.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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