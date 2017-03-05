«Терек» - «Уфа»: игра будет тяжелой – футболисты

- Я много раз играл против «Уфы», это тяжелый соперник. Они играют в пять защитников. Будет нелегко. Мы должны использовать все моменты. Мы играем дома, и нам нужны эти три очка. Я полностью сконцентрирован и надеюсь помочь команде.