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«Терек» - «Уфа»: игра будет тяжелой – футболисты

5 марта 2017, 11:35
Сегодня в Грозном ФК «Уфа» сыграет на выезде свою первую игру весенней части чемпионата России.

Сегодня продолжается 18-ый тур РОССГОСТРАХ Чемпионата России по футболу, первый тур после перерыва на зимнее межсезонье. Футбольный клуб «Уфа» открывает весеннюю часть чемпионата матчем с «Тереком» в Грозном.

Накануне игры футболисты обеих команд высказались о ней и сошлись во мнении, что игра будет не из легких.

«Терек» - хорошая команда, играющая, - сказал защитник ФК «Уфа» Александр Пуцко в интервью пресс-службе клуба. – Тем более в Грозном, будет тяжело. Но ничего – будем выходить и играть, думаю, все будет нормально.

Полузащитник «Терека» Бернард Бериша, которого клуб в межсезонье подписал из «Анжи», высказался так:

- Я много раз играл против «Уфы», это тяжелый соперник. Они играют в пять защитников. Будет нелегко. Мы должны использовать все моменты. Мы играем дома, и нам нужны эти три очка. Я полностью сконцентрирован и надеюсь помочь команде.

Матч между «Тереком» и «Уфой» покажут сегодня в 21:00 уфимского времени в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Наш футбол».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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