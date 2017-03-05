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Белых тигров, брошенных на трассе, доставили в Уфу

5 марта 2017, 15:21
11 марта они уже выступят на арене уфимского цирка.

Белых цирковых тигров, брошенных на федеральной трассе в прицепе съехавшего в кювет грузовика, без происшествий доставили в Уфу.

- Из Уфы прибыл большегрузный автомобиль. В спасательной операции в течение 20 часов участвовали полицейские, спасатели и другие экстренные службы. С помощью спецтехники животных, которые находились каждый в своей клетке, перегрузили на другой транспорт. В настоящее время тигры уехали», - уточнили в пресс-службе МВД по Оренбургской области

Для безопасности новый грузовик с Кукой, Бианой, Нетой, Бравой и Амуром сопровождали экипаж ГИБДД и спасатели. Укротитель тигров, прибывший на место происшествия, заверил, что животные не пострадали.

-Тигры накормлены, они не голодали, еду мы привезли с собой. Все очень устали, направляемся в Уфу.

В настоящее время тигры уже находятся на территории уфимского цирка и их готовят к первому представлению.

Отметим, что ицидент с участием редких животных произошел в ночь на субботу на трассе Москва - Челябинск возле села Северное. Большегруз, переправлявший животных из Волгограда в уфимский цирк, попал в ДТП и съехал в кювет. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД не обнаружили там ни водителя грузовика, ни машины сопровождения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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