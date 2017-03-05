Белых тигров, брошенных на трассе, доставили в Уфу

- Из Уфы прибыл большегрузный автомобиль. В спасательной операции в течение 20 часов участвовали полицейские, спасатели и другие экстренные службы. С помощью спецтехники животных, которые находились каждый в своей клетке, перегрузили на другой транспорт. В настоящее время тигры уехали», - уточнили в пресс-службе МВД по Оренбургской области