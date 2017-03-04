В Башкирии трое похитили более 300 миллионов в ЖСК

- Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дело начали расследовать еще в 2015 году.
По версии следствия, один из жилищно-строительных кооперативов Уфы объявил о приеме денежных средств от граждан для строительства жилого дома в Кировском районе Уфы между улицами Кирова, Пархоменко, Цюрупы и Достоевского. Деньги люди приносили в основном наличные, на счета ЖСК они не поступали.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что таким образом было похищено свыше 307 млн 500 тыс рублей.
По решению суда в целях возмещения ущерба было арестовано, изъято и передано на хранение имущество на общую сумму около 350 миллионов рублей – недостроенный жилой дом и 4 автомобиля иностранного производства.
- Троим обвиняемым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД России. - В настоящее время двое обвиняемых находятся под домашним арестом, еще один объявлен в международный розыск.