В Башкирии трое похитили более 300 миллионов в ЖСК

По версии следствия, один из жилищно-строительных кооперативов Уфы объявил о приеме денежных средств от граждан для строительства жилого дома в Кировском районе Уфы между улицами Кирова, Пархоменко, Цюрупы и Достоевского. Деньги люди приносили в основном наличные, на счета ЖСК они не поступали.