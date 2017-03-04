ФК «Уфа» объявил о начале продаж билетов на матч с «Крыльями Советов»

В онлайн продажу поступили билеты на матч 19-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между ФК «Уфа» и ФК «Крылья Советов» (Самара), сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Игра состоится в следующую субботу, 11 марта, на стадионе «Нефтяник» в 13:30 по местному времени.
Билеты можно приобрести тремя способами: на сайте клуба, или Желающие самостоятельно выбрать места, оплатить их любым доступным электронным способом и получить билеты по электронной почте могут воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте клуба , или через сервисы «Чемпионат.com» и Рамблер/касса.
Примечательно, что на игру будущего соперника «Уфы» - «Крыльев Советов» - можно посмотреть завтра вживую в самой Уфе. Дело в том, что матч регулярного чемпионата «Крылья Советов» - «Локомотив» решили провести на стадионе «Нефтяник». Он состоится завтра, 5 марта, в 16.00 местного времени.
Таким образом, завтра горожане смогут посмотреть матч, в котором сойдутся будущий соперник «Уфы» по чемпионату («Крылья Советов») и по Кубку России («Локомотив»).