ФК «Уфа» объявил о начале продаж билетов на матч с «Крыльями Советов»

Примечательно, что на игру будущего соперника «Уфы» - «Крыльев Советов» - можно посмотреть завтра вживую в самой Уфе. Дело в том, что матч регулярного чемпионата «Крылья Советов» - «Локомотив» решили провести на стадионе «Нефтяник». Он состоится завтра, 5 марта, в 16.00 местного времени.