В Уфе женщина, выпав из окна, потеряла двоих детей и стала инвалидом

Несмотря на все трудности Снежана не унывает. Она не впала в депрессию и не считает, что ее жизнь закончилась. Мечтает, как сделает вторую операцию и, может быть, даже сможет передвигаться. О возвращении на старую работу речь, конечно, не идет. Но волевая женщина готова освоить новую профессию. Раньше она любила шить и теперь подумывает о том, что когда выздоровеет, будет осваивать это мастерство. Она только просит помочь ей выжить и вылечиться.