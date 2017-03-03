В Уфе женщина, выпав из окна, потеряла двоих детей и стала инвалидом

Три года назад в жизни 30-летней Снежаны Шишкиной из Уфы произошла трагедия. Женщина мыла окно квартиры на четвертом этаже, внезапно почувствовала себя плохо и упала вниз.
- Я была на 15-й неделе беременности, ждала двойняшек, - рассказала Снежана Медиакорсети. – Что произошло, плохо помню, почувствовала себя плохо, упала. В реанимацию меня увезли с переломом позвоночника. Оскольчатый перелом поясничного отдела.
После операции на позвоночник Снежане дали вторую группу инвалидности. Теперь она едва может вставать на ноги, передвигается только в инвалидной коляске. До трагедии она работала на электроламповом заводе, но после трагедии заниматься тем, чем раньше, нет никакой возможности. Помимо этого ей нужна повторная операция: в теле остались частицы кости, (позвоночник раздробился - прим.ред.), которые почему-то не удалили сразу. Осенью прошлого года у женщины случилось еще одно горе: от сердечного приступа неожиданно умер ее любимый человек, от которого она ждала своих неродившихся двойняшек.
Сейчас Снежана живет со своей мамой-пенсионеркой. Весь их доход - это пенсия в восемь с половиной тысяч рублей и ничтожное пособие по инвалидности дочери. Этих денег хватает только на коммунальные расходы, скромное питание и самые необходимые хозяйственные покупки. А помимо этого надо еще проводить постоянное лечение, покупать расходные материалы для ухода за больной дочерью. Для того, чтобы купить специальную металлическую конструкцию для позвоночника, маме пришлось взять кредит.
- Расплачиваться вовремя не получилось, набежали большие проценты, пришлось взять еще и второй кредит, чтобы покрыть первый, - поясняет Снежана. – Накопился еще и долг за квартиру. Долги буквально загнали нас в угол, мы не знаем, как дальше быть, где взять деньги.
Несмотря на все трудности Снежана не унывает. Она не впала в депрессию и не считает, что ее жизнь закончилась. Мечтает, как сделает вторую операцию и, может быть, даже сможет передвигаться. О возвращении на старую работу речь, конечно, не идет. Но волевая женщина готова освоить новую профессию. Раньше она любила шить и теперь подумывает о том, что когда выздоровеет, будет осваивать это мастерство. Она только просит помочь ей выжить и вылечиться.
Каждый желающий может помочь Снежане, перечислив посильную сумму на карту ее матери:
4406665002528331 (банк «Уралсиб»)
Шишкина Татьяна Михайловна