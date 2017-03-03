В Уфе пройдет неделя здоровых привычек

В Уфе с 9 по 16 марта пройдет неделя здоровых привычек. Организатор акции – межрегиональная общественная организация «Нефро-Лига» и волонтерский центр БГМУ. Ее цель - предотвращение заболеваний почек и формирование здорового образа жизни.
«Неделя здоровых привычек» стартует 9 марта с акций в социальных сетях. Пользователи будут выкладывать в фото и истории нормализации массы тела с хэштегами #неделяздоровыхпривычек, #избавьсвоипочкиотлишнеговеса, #нефролига.
11 марта пройдет акция «Здоровые почки всем людям» в ТРК «Мега». Нефрологи проведут бесплатные консультации для населения по профилактике заболеваний почек. Также здесь можно будет получить рекомендации кардиолога.
12 марта в гостинце «Президент Отель» состоится конференция, посвященная Всемирному дню почки. Начало в 12.00.
Также в рамках недели здоровых привычек активисты общественной организации вместе с волонтерами навестят детский приют в селе Охлебинино. Дети, оставшиеся без попечения родителей, станут зрителями сказки «Приключение почек».
Кроме того, профилактические акции здоровья пройдут в школах Уфы.
- Во многом болезни почек при ожирении обусловлены такими факторами риска как сахарный диабет и гипертония, которые могут спровоцировать возникновение почечных заболеваний. Во время наших профилактических акций со взрослым населением мы призываем всех начать заботу о своем здоровье с одной простой здоровой привычки. Очень часто одна небольшая здоровая привычка, которая формируется на регулярной основе, может изменить образ жизни человека,– говорит руководитель башкирского отделения «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов.