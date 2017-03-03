В Уфе пройдет неделя здоровых привычек

- Во многом болезни почек при ожирении обусловлены такими факторами риска как сахарный диабет и гипертония, которые могут спровоцировать возникновение почечных заболеваний. Во время наших профилактических акций со взрослым населением мы призываем всех начать заботу о своем здоровье с одной простой здоровой привычки. Очень часто одна небольшая здоровая привычка, которая формируется на регулярной основе, может изменить образ жизни человека,– говорит руководитель башкирского отделения «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов.