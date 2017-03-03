mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет неделя здоровых привычек

3 марта 2017, 12:29
Общественники будут рассказывать горожанам о том, как снизить риск заболеваний почек.

В Уфе с 9 по 16 марта пройдет неделя здоровых привычек. Организатор акции – межрегиональная общественная организация «Нефро-Лига» и волонтерский центр БГМУ. Ее цель - предотвращение заболеваний почек и формирование здорового образа жизни.

«Неделя здоровых привычек» стартует 9 марта с акций в социальных сетях. Пользователи будут выкладывать в фото и истории нормализации массы тела с хэштегами #неделяздоровыхпривычек, #избавьсвоипочкиотлишнеговеса, #нефролига.

11 марта пройдет акция «Здоровые почки всем людям» в ТРК «Мега». Нефрологи проведут бесплатные консультации для населения по профилактике заболеваний почек. Также здесь можно будет получить рекомендации кардиолога.

12 марта в гостинце «Президент Отель» состоится конференция, посвященная Всемирному дню почки. Начало в 12.00.

Также в рамках недели здоровых привычек активисты общественной организации вместе с волонтерами навестят детский приют в селе Охлебинино. Дети, оставшиеся без попечения родителей, станут зрителями сказки «Приключение почек».

Кроме того, профилактические акции здоровья пройдут в школах Уфы.

- Во многом болезни почек при ожирении обусловлены такими факторами риска как сахарный диабет и гипертония, которые могут спровоцировать возникновение почечных заболеваний. Во время наших профилактических акций со взрослым населением мы призываем всех начать заботу о своем здоровье с одной простой здоровой привычки. Очень часто одна небольшая здоровая привычка, которая формируется на регулярной основе, может изменить образ жизни человека,– говорит руководитель башкирского отделения «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07