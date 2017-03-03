В Башкирии женщина скончалась от побоев своего сожителя

Как считает следствие, в ночь на 28 февраля в частном доме Куюргазинского района 33-летний пьяный мужчина избил сожительницу 33 лет. Через некоторое время женщина скончалась от побоев, и мужчина скрылся с места преступления. Следователи установили, что мужчина избивал свою сожительницу и раньше.