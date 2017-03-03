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В Башкирии женщина скончалась от побоев своего сожителя

3 марта 2017, 08:38
На мужчину завели уголовное дело.

33-летний житель Куюргазинского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, в ночь на 28 февраля в частном доме Куюргазинского района 33-летний пьяный мужчина избил сожительницу 33 лет. Через некоторое время женщина скончалась от побоев, и мужчина скрылся с места преступления. Следователи установили, что мужчина избивал свою сожительницу и раньше.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследуется уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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