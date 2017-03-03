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В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за мошенничество

3 марта 2017, 14:47
Женщина щедро раздала муниципальную землю родственникам.

52-летняя бывшая глава Ауструмского сельсовета Татьяна Самсонова обвиняется по статьям «Мошенничество с использованием служебного положения», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как считает следствие, с 2010 по 2014 годы обвиняемая незаконно выделила землю своей сестре, свойственнику и двум знакомым, выдав поддельные выписки из похозяйственной книги, в которых было указано о наличии у них прав на участки до 2001 года, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Четверо оформили себе более 60 соток земли в селе Ауструм Иглинского района. В результате муниципалитету был причинен ущерб в 425 тысяч рублей. Двое уже вернули участки законному владельцу. Автомобиль «Нива» обвиняемой был арестован в обеспечение приговора суда. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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