В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за мошенничество

Как считает следствие, с 2010 по 2014 годы обвиняемая незаконно выделила землю своей сестре, свойственнику и двум знакомым, выдав поддельные выписки из похозяйственной книги, в которых было указано о наличии у них прав на участки до 2001 года, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.