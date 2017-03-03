«Салават Юлаев» попрощался с главным тренером Игорем Захаркиным

В текущем сезоне-2016/17 клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф завершил борьбу за Кубок Гагарина уже в первом раунде, уступив со счетом 1-4 в серии казанскому «Ак Барсу». Последняя игра в серии завершилась вчера со счетом 1:2, юлаевцы уступили в овертайме.