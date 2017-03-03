«Салават Юлаев» попрощался с главным тренером Игорем Захаркиным

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба. Также клуб покинут тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.
1 августа 2015 года Игорь Захаркин назначен тренером-координатором «Салавата Юлаева», 1 октября – исполняющим обязанности главного тренера, 7 октября утвержден в должности главного тренера «СЮ». Он привел «Салават Юлаев» к бронзовым медалям чемпионата России в сезоне-2015/16, команда вышла в финал Восточной конференции, но уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1-4 в серии. 8 апреля 2016 года Захаркин подписал новое двухлетнее соглашение с «Салаватом Юлаевым».
В текущем сезоне-2016/17 клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф завершил борьбу за Кубок Гагарина уже в первом раунде, уступив со счетом 1-4 в серии казанскому «Ак Барсу». Последняя игра в серии завершилась вчера со счетом 1:2, юлаевцы уступили в овертайме.
- ХК «Салават Юлаев» благодарит Игоря Захаркина и его помощников за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в пресс-службе клуба.
Причины поражения команды в плей-офф прокомментировал Медиакорсети председатель Федерации хоккея Башкирии Александр Николаев:
- Надо смотреть глубже. Корни нынешней ситуации заложены в 2015 году, когда новое руководство клуба формировало менеджерский и тренерский состав. Оттуда всё началось.
Напомним, что тогда клуб возглавил Александр Семак, менее чем через год покинувший пост гендиректора клуба.