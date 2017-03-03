Рустэм Хамитов: Нужен закон о прилегающих территориях

Одной из наиболее острых проблем нынешней зимы стала уборка территорий, прилегающих к офисам, торговым центрам или магазинам. Как отметил Рустэм Хамитов, городские власти столкнулись с тем, что у них практически нет законных рычагов воздействия на собственников этих помещений. Многие просто отказывались убирать свою прилегающую территорию от снега. Поэтому, по мнению главы Башкирии, нужно законодательно прописать понятие «прилегающая территория», в законе должны быть четко обозначены права и обязанности собственников и муниципалитетов по уборке территории.