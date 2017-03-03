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Рустэм Хамитов: Нужен закон о прилегающих территориях

3 марта 2017, 16:22
Глава Башкирии считает, что за территории, которые прилегают к офисам и магазинам, должны нести ответственность собственники.

В городскую программу по формированию комфортной среды, которая действует на территории Уфы, планируется привлечь порядка 15-20 миллионов рублей средств населения, которые пойдут на благоустройство дворов.

- Республика из своего бюджета выделяет на это 200 миллионов рублей, а Уфа – 35, - сказал сегодня на заседании Окружного совета глава Башкирии Рустэм Хамитов. - В целом по республике на формирование комфортной городской среды будет выделено более миллиарда бюджетных денег.

Одной из наиболее острых проблем нынешней зимы стала уборка территорий, прилегающих к офисам, торговым центрам или магазинам. Как отметил Рустэм Хамитов, городские власти столкнулись с тем, что у них практически нет законных рычагов воздействия на собственников этих помещений. Многие просто отказывались убирать свою прилегающую территорию от снега. Поэтому, по мнению главы Башкирии, нужно законодательно прописать понятие «прилегающая территория», в законе должны быть четко обозначены права и обязанности собственников и муниципалитетов по уборке территории.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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