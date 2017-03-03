Рустэм Хамитов: Нужен закон о прилегающих территориях

В городскую программу по формированию комфортной среды, которая действует на территории Уфы, планируется привлечь порядка 15-20 миллионов рублей средств населения, которые пойдут на благоустройство дворов.
- Республика из своего бюджета выделяет на это 200 миллионов рублей, а Уфа – 35, - сказал сегодня на заседании Окружного совета глава Башкирии Рустэм Хамитов. - В целом по республике на формирование комфортной городской среды будет выделено более миллиарда бюджетных денег.
Одной из наиболее острых проблем нынешней зимы стала уборка территорий, прилегающих к офисам, торговым центрам или магазинам. Как отметил Рустэм Хамитов, городские власти столкнулись с тем, что у них практически нет законных рычагов воздействия на собственников этих помещений. Многие просто отказывались убирать свою прилегающую территорию от снега. Поэтому, по мнению главы Башкирии, нужно законодательно прописать понятие «прилегающая территория», в законе должны быть четко обозначены права и обязанности собственников и муниципалитетов по уборке территории.