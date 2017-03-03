Михаил Бабич: Плохо, когда чиновники превращаются в кондовых бюрократов

- Мы всегда говорили и искренне считаем, что местное самоуправление – это самый приближенный к людям орган власти. Когда муниципальные чиновники превращаются в кондовых бюрократов – это очень плохо, - сказал Михаил Бабич. - Очень важно, что по инициативе президента России начал реализовываться очень важный проект «Формирование комфортной городской среды». Только на 2017 год из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей, плюс он будет спонсироваться из бюджетов регионов и местного самоуправления. Предполагается в том числе софинансирование за счёт самовложения граждан.