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Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили строящуюся Затонскую ТЭЦ

3 марта 2017, 17:24
Они ознакомились с ходом строительства.

Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич и глава региона Рустэм Хамитов сегодня посетили Затонскую ТЭЦ. Они ознакомились с ходом строительства, осмотрели турбинное отделение, обсудили экономический эффект от ввода объекта.

- В настоящее время на площадке Затонской ТЭЦ построены основное здание главного корпуса, циркуляционная насосная, закрытое распределительное устройство, административно-бытовой корпус, каркасы башенных градирен, открытая установка трансформаторов, проложены внутриплощадочные сети, выполнен монтаж двух котлов-утилизаторов, - сообщили в пресс-службе главы региона. - На завершающем этапе планируется закончить строительство ряда зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, внутренних автодорог, выполнить благоустройство и озеленение территории. Ввод ТЭЦ в эксплуатацию намечен на вторую половину 2017 года. Прогнозируется, что ввод объекта позволит создать 250 новых рабочих мест.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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