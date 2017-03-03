Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили строящуюся Затонскую ТЭЦ

- В настоящее время на площадке Затонской ТЭЦ построены основное здание главного корпуса, циркуляционная насосная, закрытое распределительное устройство, административно-бытовой корпус, каркасы башенных градирен, открытая установка трансформаторов, проложены внутриплощадочные сети, выполнен монтаж двух котлов-утилизаторов, - сообщили в пресс-службе главы региона. - На завершающем этапе планируется закончить строительство ряда зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, внутренних автодорог, выполнить благоустройство и озеленение территории. Ввод ТЭЦ в эксплуатацию намечен на вторую половину 2017 года. Прогнозируется, что ввод объекта позволит создать 250 новых рабочих мест.