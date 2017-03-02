В Уфе дом в Черниковке может "утонуть" в талых водах

В Уфе жители дома на ул. Интернациональной, 177 оказались под угрозой затопления. Люди со страхом ждут потепления: дом стабильно затапливает каждый год. Однако в этом году после обильных снегопадов они боятся представить, что их ждет. Прокуратура еще пять лет назад признала дом 1949 года постройки аварийным, однако расселен он так и не был.
Старый двухэтажный дом стоит в низине. Сверху – на улице Вострецова – несколько девятиэтажек и пятиэтажек. Каждую весну вода с дворов этих домов сливается вниз к дому на Интернациональной.
- Каждую весну и так ужас что творится, - говорит жительница дома Рауза Васильева. – У дверей подъезда воду черпаем ведрами. А в этом году столько снега, что страшно представить что будет. В прошлом году помимо всего около этих многоэтажек поставили детскую площадку на том месте, где раньше скапливалась большая часть воды. Теперь вся вода и вовсе уйдет к нам.
В квартирах дома на Интернациональной постоянно холодно и сыро. Все стены давно в трещинах, жители опасаются в этом году он просто рухнет. Они уже давно добиваются расселения, но безрезультатно.
- В 2012 году прокуратура Калининского района признала наш дом аварийным, по результатам проверки нам сообщили, что дом включен в муниципальную программу расселения, - рассказывает Рауза. – Но в администрации нам сказали, что в доме можно жить и расселять его не будут. А у нас помимо того что сыро, даже горячей воды и ванн нет. Свою соседку 85-ти лет каждую неделю я лично сама вожу в баню! Обращлись уже куда только можно, влоть до администрации Хамитова, но толку никакого.
Медиакорсеть направила официальный запрос в администрацию города Уфы.