В Уфе дом в Черниковке может "утонуть" в талых водах

- В 2012 году прокуратура Калининского района признала наш дом аварийным, по результатам проверки нам сообщили, что дом включен в муниципальную программу расселения, - рассказывает Рауза. – Но в администрации нам сказали, что в доме можно жить и расселять его не будут. А у нас помимо того что сыро, даже горячей воды и ванн нет. Свою соседку 85-ти лет каждую неделю я лично сама вожу в баню! Обращлись уже куда только можно, влоть до администрации Хамитова, но толку никакого.