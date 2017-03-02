В Казани «Салават Юлаев» сыграет с «Ак барсом»

Сегодня в Казани в 21.00 уфимского времени состоится матч серии плей-офф «Ак Барс» - «Салават Юлаев» одной восьмой финала Кубка Гагарина. В случае поражения уфимцы покидают турнир.
Разумеется, интерес к матчу очень велик. Поскольку «юлаевцам» терять уже больше нечего, все ждут бескомпромиссной борьбы на льду. Пока уфимский клуб не может отстоять даже ничейный результат – буквально на последних секундах пропуская шайбу в свои ворота. Общий счет в серии – 1:3 в пользу казанского клуба.
Трансляция матча начнется в 21.00 на телеканалах БСТ, «Матч ТВ», КХЛ ТВ HD.
«Салават Юлаев» отправился в Казань в таком составе:
Вратари: Андрей Гаврилов, Никлас Сведберг, Павел Хомченко.
Защитники: Захар Арзамасцев, Денис Бодров, Дмитрий Воробьёв, Станислав Гареев, Максим Гончаров, Константин Корнеев, Денис Куляш, Сами Лепистё, Александр Логинов.
Нападающие: Евгений Бодров, Михаил Воробьёв, Игорь Григоренко, Кирилл Капризов, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Энвер Лисин, Дмитрий Макаров, Дмитрий Мальцев, Томаш Мертл, Александр Нестеров, Денис Паршин, Линус Умарк, Степан Хрипунов.
Сергей Соин, Тему Хартикайнен и Максим Майоров не смогут помочь команде из-за полученных травм в Уфе.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Он считает, что в предстоящем матче хозяева одержат победу.
- «Ак Барс», на мой взгляд, победит в предстоящей встрече, - сказал Алексей Бадюков. - Он и в четвёртой игре не позволил «Салавату» создать много моментов у своих ворот. «Салават» реализовал шанс в концовке, но сразу же пропустил ещё. Такой сценарий больно может ударить по состоянию уфимцев. Очень тяжёлое поражение, такое сложно переварить. «Ак Барс» продолжит играть максимального организованно, будет действовать жёстко. «Ак Барс» — обученная команда, она знает, что нужно делать в той или иной ситуации. Казанцы раскрепостятся окончательно, как мне кажется. У них есть несколько возможностей закончить серию. И в домашней обстановке они обыграют «Салават», который пока не очень понимает, как ему совладать с плотной опекой казанцев.
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин так прокомментировал предстоящую игру:
- Совершенно ясно, что по ровности линий «Ак Барс» сильнее, чем мы. Мы делаем, всё, что мы можем, но мы катаемся на одних и тех же, но насколько сил хватит, я не знаю. В то же время я знаю, что всегда есть место подвигу, дополнительному стимулу. Он заключается в том, что мы можем закончить серию в следующем матче. Я думаю, что этот эмоциональный всплеск позволит найти резервы внутри себя.