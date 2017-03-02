В Казани «Салават Юлаев» сыграет с «Ак барсом»

- «Ак Барс», на мой взгляд, победит в предстоящей встрече, - сказал Алексей Бадюков. - Он и в четвёртой игре не позволил «Салавату» создать много моментов у своих ворот. «Салават» реализовал шанс в концовке, но сразу же пропустил ещё. Такой сценарий больно может ударить по состоянию уфимцев. Очень тяжёлое поражение, такое сложно переварить. «Ак Барс» продолжит играть максимального организованно, будет действовать жёстко. «Ак Барс» — обученная команда, она знает, что нужно делать в той или иной ситуации. Казанцы раскрепостятся окончательно, как мне кажется. У них есть несколько возможностей закончить серию. И в домашней обстановке они обыграют «Салават», который пока не очень понимает, как ему совладать с плотной опекой казанцев.