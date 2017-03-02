В какие дни в марте будут проходить рейды ГИБДД

Источник Медиакорсети сообщил, в какие дни в марте в регионе будут проходить рейды ГИБДД. При этом не уточняется масштаб рейдов: республиканский или городской. Но на заметку водителям транспортных средств эти сведения все же взять стоит. Итак, по данным источника, в марте планируются следующие рейды госавтоинспекции: