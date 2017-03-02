В какие дни в марте будут проходить рейды ГИБДД

Источник Медиакорсети сообщил, в какие дни в марте в регионе будут проходить рейды ГИБДД. При этом не уточняется масштаб рейдов: республиканский или городской. Но на заметку водителям транспортных средств эти сведения все же взять стоит. Итак, по данным источника, в марте планируются следующие рейды госавтоинспекции:
Рейд «Детское кресло» пройдет 3, 7,13 и 25 марта,
рейд «Нетрезвый водитель» - 4,11, 18, 22, 25 марта,
рейд «Ремень безопасности» - 3 марта,
«Пешеходный переход» - с 7 по 12 марта,
«Ребёнок-Пассажир-Пешеход» - с 14 по 19 марта,
«Остановка-Стоянка» - с 21 по 26 марта.