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В какие дни в марте будут проходить рейды ГИБДД

2 марта 2017, 13:02
Автовладельцам на заметку.

Источник Медиакорсети сообщил, в какие дни в марте в регионе будут проходить рейды ГИБДД. При этом не уточняется масштаб рейдов: республиканский или городской. Но на заметку водителям транспортных средств эти сведения все же взять стоит. Итак, по данным источника, в марте планируются следующие рейды госавтоинспекции:

Рейд «Детское кресло» пройдет 3, 7,13 и 25 марта,

рейд «Нетрезвый водитель» - 4,11, 18, 22, 25 марта,

рейд «Ремень безопасности» - 3 марта,

«Пешеходный переход» - с 7 по 12 марта,

«Ребёнок-Пассажир-Пешеход» - с 14 по 19 марта,

«Остановка-Стоянка» - с 21 по 26 марта.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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