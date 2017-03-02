В Башкирию приедет Михаил Бабич

Завтра, 3 марта, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетит с рабочей поездкой Башкирию, сообщает официальный сайт полпреда в ПФО.
В Уфе он проведёт заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого планируется обсудить вопросы деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).
В этот же день полпред президента РФ в ПФО посетит Затонскую ТЭЦ, строительство которой является крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкирии. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаил Бабич ознакомится с инициативой по благоустройству дворовой территории, поступившей от собственников одного из многоквартирных домов Уфы.