В Башкирию приедет Михаил Бабич

В Уфе он проведёт заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого планируется обсудить вопросы деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).