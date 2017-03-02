В Башкирии женщина лишилась автомобиля за вождение в пьяном виде

Судебные приставы Башкирии изъяли у жительницы Сибая автомобиль, сообщает пресс-служба управления ФССП. Она не выплатила штраф за вождение в нетрезвом виде в течение двух месяцев.
Как пояснили в пресс-службе, деньги с должницы приставы пытались взыскать и другими методами. Сначала за уклонение от штрафа женщина по решению суда получила 20 часов испытательных работ. А затем на ее автомобиль был наложен арест. Однако ни та, ни другая меры не оказали на женщину должного действия.
- В целом по республике по состоянию на 22 февраля с начала года было арестовано изъято 224 автотранспортных средства, - сообщили в пресс-службе. - В отношении должников по «пьяным» штрафам составлено 205 протоколов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. В результате взыскано более 47 млн рублей задолженности по штрафам.