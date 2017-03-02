В Башкирии женщина лишилась автомобиля за вождение в пьяном виде

Как пояснили в пресс-службе, деньги с должницы приставы пытались взыскать и другими методами. Сначала за уклонение от штрафа женщина по решению суда получила 20 часов испытательных работ. А затем на ее автомобиль был наложен арест. Однако ни та, ни другая меры не оказали на женщину должного действия.