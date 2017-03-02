В Башкирии пенсионерке полгода не выплачивали пенсию

За полгода долг перед женщиной достиг почти 50 тысяч рублей. Пенсионерка несколько раз обращалась к местным властям для решения своего вопроса, но глава сельсовета незаконно отказал ей в погашении долга, посчитав, что этим должна заниматься администрация района.