В Башкирии пассажирский автобус попал в аварию, есть жертвы

- По предварительным данным, водитель автобуса «Пежо», следовавшего по маршруту Уфа - Малояз, двигаясь в сторону села Малояз, совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем «Скания». В салоне автобуса находились 17 человек, - говорится в сообщении. - В результате ДТП два пассажира автобуса, мужчина и женщина, скончались на месте, шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью. Личности участников, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.

Появилось и видео с места аварии.