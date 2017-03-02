В Башкирии пассажирский автобус попал в аварию, есть жертвы

Сегодня в 17.45 уфимского времени на 1504 километре автодороги М-5 столкнулись пассажирский автобус «Пежо» и грузовой автомобиль «Скания», сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В результате ДТП имеются пострадавшие.
На странице БашДТП в Instagram очевидцы рассказали об аварии немного подробнее.
- По предварительным данным, водитель автобуса «Пежо», следовавшего по маршруту Уфа - Малояз, двигаясь в сторону села Малояз, совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем «Скания». В салоне автобуса находились 17 человек, - говорится в сообщении. - В результате ДТП два пассажира автобуса, мужчина и женщина, скончались на месте, шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью. Личности участников, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.
Появилось и видео с места аварии.