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В Башкирии пассажирский автобус попал в аварию, есть жертвы

2 марта 2017, 20:21
ДТП произошло в Иглинском районе.

Сегодня в 17.45 уфимского времени на 1504 километре автодороги М-5 столкнулись пассажирский автобус «Пежо» и грузовой автомобиль «Скания», сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В результате ДТП имеются пострадавшие.

На странице БашДТП в Instagram очевидцы рассказали об аварии немного подробнее.

- По предварительным данным, водитель автобуса «Пежо», следовавшего по маршруту Уфа - Малояз, двигаясь в сторону села Малояз, совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем «Скания». В салоне автобуса находились 17 человек, - говорится в сообщении. - В результате ДТП два пассажира автобуса, мужчина и женщина, скончались на месте, шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью. Личности участников, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.
Появилось и видео с места аварии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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