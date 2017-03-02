В Башкирии объявили штормовое предупреждение

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков завтра, 3 марта по республике ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах ночью и утром гололедица, туман. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Ветер южный 7-12 м/с. Днем порывы могут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,-8 градусов, по юго-востоку до -15, днем -1,+4.
Водителям рекомендовано по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не готов к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.