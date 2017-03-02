mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

2 марта 2017, 22:45
На дорогах республики ночью и утром ожидается гололедица.

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков завтра, 3 марта по республике ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах ночью и утром гололедица, туман. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Ветер южный 7-12 м/с. Днем порывы могут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,-8 градусов, по юго-востоку до -15, днем -1,+4.

Водителям рекомендовано по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не готов к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07