«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» и закончил свой сезон

Команды начали встречу очень активно и в первых сменах создали несколько опасных моментов. Но игра с равными возможностями завершилась в середине первого периода. Игроки «Салавата Юлаева» получили одно за другим сразу четыре двухминутных штрафа. В одном из эпизодов остались на площадке втроём. Именно в этот момент Малыхин сумел открыть счёт, удачно подставив клюшку под передачу партнёра.



Как и матч №4, эта игра так же не получилась результативной. Пропустив одну в первом периоде, уфимцы после перерыва перестали удаляться и сами получили своё первое большинство, которое, в прочем, не сумели использовать.



Команды так и продолжали бодаться друг с другом без заброшенных шайб. С мертвой точки дело сдвинулось, когда в середине третьего периода уфимцы получили своё второе в матче большинство. Захар Арзамасцев бросил от синей линии, шайба попала в кого-то из игроков на пятачке и залетела в ворота.На этот раз счёт 1:1 в основное время удержался, и овертайм, который чуть было не случился сначала в первом, а потом в четвёртом матче, зрители увидели в игре номер 5.



Дополнительное время продолжалось около 9 минут. После этого Секач убежал в атаку и затолкал шайбу в ворота. «Салават Юлаев» проиграл - 1:2. Счёт в серии стал 4:1 в пользу казанцев. «юлаевцы» завершили своё выступление в этом юбилейном для себя (клубу исполнилось 55 лет) сезоне.