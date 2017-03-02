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«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» и закончил свой сезон

3 марта 2017, 00:16
В пятом матче уфимцы уступили 1:2 и проиграли всю серию – 1:4

«Салават Юлаев» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина-2017 в первом раунде, уступив по сумме пяти матчей казанскому «Ак Барсу» — 1:4.

Команды начали встречу очень активно и в первых сменах создали несколько опасных моментов. Но игра с равными возможностями завершилась в середине первого периода. Игроки «Салавата Юлаева» получили одно за другим сразу четыре двухминутных штрафа. В одном из эпизодов остались на площадке втроём. Именно в этот момент Малыхин сумел открыть счёт, удачно подставив клюшку под передачу партнёра.

Как и матч №4, эта игра так же не получилась результативной. Пропустив одну в первом периоде, уфимцы после перерыва перестали удаляться и сами получили своё первое большинство, которое, в прочем, не сумели использовать.

Команды так и продолжали бодаться друг с другом без заброшенных шайб. С мертвой точки дело сдвинулось, когда в середине третьего периода уфимцы получили своё второе в матче большинство. Захар Арзамасцев бросил от синей линии, шайба попала в кого-то из игроков на пятачке и залетела в ворота.На этот раз счёт 1:1 в основное время удержался, и овертайм, который чуть было не случился сначала в первом, а потом в четвёртом матче, зрители увидели в игре номер 5.

Дополнительное время продолжалось около 9 минут. После этого Секач убежал в атаку и затолкал шайбу в ворота. «Салават Юлаев» проиграл - 1:2. Счёт в серии стал 4:1 в пользу казанцев. «юлаевцы» завершили своё выступление в этом юбилейном для себя (клубу исполнилось 55 лет) сезоне.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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