Игорь Захаркин: « Я готов ко всему, только не в космос лететь»

На послематчевой пресс-конференции по итогам сегодняшнего проигранного матча в Казани и всей серии «Ак Барсу» со счетом 1:4, главный тренер «Салават Юлаева» Игорь Захаркин сказал, что он готов к любому решению насчет своей дальнейшего пребывания в клубе.
— Мне персонально никто не звонил, меня никуда не вызывали. В прессе много информации, которая непонятно откуда берется. Вызовут, скажут. Я готов ко всему. В космос только не готов лететь, - сказал Захаркин. - — Всегда виноват тренер, если команда проигрывает. Считаю, что в тех условиях, в которые мы попали, команда сыграла достойно. Мы провели весь сезон почти без центральных нападающих. Не смогли усилить команду, когда была возможность это сделать. У нас пошли травмы из-за недоукомплектованности. Закончилось все тем, что мы вынуждены были бороться за попадание в плей-офф. Я боялся, что не хватит сил на матчи против «Ак Барса». Рад, что ребята нашли в себе силы и выглядели достойно, за исключением, пожалуй, четвертой игры. Мы могли сыграть лучше, но нам не хватило пары игроков.
Игорь Захаркин также поздравил соперников с замечательной игрой и победой и отметил, что все матчи были бескомпромиссными.
- Мы сыграли неплохо, хотя могли и лучше. Отдавались полностью борьбе. Соперник победил справедливо. Жаль, что мы так рано закончили сезон, но это спорт и всегда есть только один победитель.
Также главный тренер «Салавата Юлаева» высказал свое мнение насчет нашумевшей истории, когда несколько игроков уфимского клуба были замечены в ресторане, где они распивали пиво во время игр плей-офф с «Ак Барсом»
— Вы должны понимать, что играют взрослые люди. Решили игроки собраться и поговорить между собой. Пошли в ресторан, выпили пиво. В любой команде Европы есть такая возможность, если это не идет дальше. Глупость заключалась в том, что они сделали это во время плей-офф и неудачно складывавшейся для нас серии. Но давайте внимание уделять спортивной составляющей, - отметил Захаркин.