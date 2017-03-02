Игорь Захаркин: « Я готов ко всему, только не в космос лететь»

— Мне персонально никто не звонил, меня никуда не вызывали. В прессе много информации, которая непонятно откуда берется. Вызовут, скажут. Я готов ко всему. В космос только не готов лететь, - сказал Захаркин. - — Всегда виноват тренер, если команда проигрывает. Считаю, что в тех условиях, в которые мы попали, команда сыграла достойно. Мы провели весь сезон почти без центральных нападающих. Не смогли усилить команду, когда была возможность это сделать. У нас пошли травмы из-за недоукомплектованности. Закончилось все тем, что мы вынуждены были бороться за попадание в плей-офф. Я боялся, что не хватит сил на матчи против «Ак Барса». Рад, что ребята нашли в себе силы и выглядели достойно, за исключением, пожалуй, четвертой игры. Мы могли сыграть лучше, но нам не хватило пары игроков.