Аналитик "Рошфор": Март – месяц испытаний для российского рубля

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров прокомментировал Медиакорсети ситуацию вокруг российского рубля:
- Многомесячное ралли российской валюты в прошедшем феврале «споткнулось» об уровень 56.50. Сейчас рынок тестирует различные уровни с целью формирования верхней границы нового торгового диапазона.
Начало весны доллар США встречает с вновь возродившимся интересом со стороны участников международного валютного рынка. Выступающие накануне члены ФРС США высказали уверенность в том, что на ближайшем заседании регулятора 14-15 марта вопрос о повышении ставок в США будет активно обсуждаться. В итоге рынок оценивает вероятность ужесточения монетарной политики в США уже в 75%. Повышение ставки вызывает рост стоимости валюты, а потому на протяжении всей торговой сессии вторника доллар дорожал на рынке Forex. Так, валютная пара евро/доллар снижалась к уровню 1,0515.
Окончание налоговых выплат, снижение рублевой ликвидности в банковской системе сначала привели к продажам доллара, но к концу торговой сессии на Московской бирже доллар США обновил локальный максимум с середины февраля, достигнув отметки 58,60. Нефть упорно торгуется в узком диапазоне -57 за баррель, даже несмотря на рост производства сырья в США. Пока участники рынка игнорируют угрозу наращивания запасов нефти и увеличения количества буровых установок в США.
В марте факторами давления на рубль станут выплаты по внешнему долгу, вероятное изменение дифференциала монетарных политик ФРС США и Банка России, а также накапливаемый эффект от покупок валюты за счет избыточных нефтегазовых доходов бюджета. В начале месяца можно ожидать формирования нового актуального торгового диапазона пары доллар/рубль на локальном рынке в границах 56-59 рублей за единицу американской валюты. При этом до конца недели доллар будет преимущественно торговаться около верхней границы указанного диапазона.