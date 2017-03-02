mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аналитик "Рошфор": Март – месяц испытаний для российского рубля

2 марта 2017, 10:14
Какие факторы оказывают давление на отечественную валюту.

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров прокомментировал Медиакорсети ситуацию вокруг российского рубля:

- Многомесячное ралли российской валюты в прошедшем феврале «споткнулось» об уровень 56.50. Сейчас рынок тестирует различные уровни с целью формирования верхней границы нового торгового диапазона.

Начало весны доллар США встречает с вновь возродившимся интересом со стороны участников международного валютного рынка. Выступающие накануне члены ФРС США высказали уверенность в том, что на ближайшем заседании регулятора 14-15 марта вопрос о повышении ставок в США будет активно обсуждаться. В итоге рынок оценивает вероятность ужесточения монетарной политики в США уже в 75%. Повышение ставки вызывает рост стоимости валюты, а потому на протяжении всей торговой сессии вторника доллар дорожал на рынке Forex. Так, валютная пара евро/доллар снижалась к уровню 1,0515.

Окончание налоговых выплат, снижение рублевой ликвидности в банковской системе сначала привели к продажам доллара, но к концу торговой сессии на Московской бирже доллар США обновил локальный максимум с середины февраля, достигнув отметки 58,60. Нефть упорно торгуется в узком диапазоне -57 за баррель, даже несмотря на рост производства сырья в США. Пока участники рынка игнорируют угрозу наращивания запасов нефти и увеличения количества буровых установок в США.

В марте факторами давления на рубль станут выплаты по внешнему долгу, вероятное изменение дифференциала монетарных политик ФРС США и Банка России, а также накапливаемый эффект от покупок валюты за счет избыточных нефтегазовых доходов бюджета. В начале месяца можно ожидать формирования нового актуального торгового диапазона пары доллар/рубль на локальном рынке в границах 56-59 рублей за единицу американской валюты. При этом до конца недели доллар будет преимущественно торговаться около верхней границы указанного диапазона.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07