Аналитик "Рошфор": Март – месяц испытаний для российского рубля

Начало весны доллар США встречает с вновь возродившимся интересом со стороны участников международного валютного рынка. Выступающие накануне члены ФРС США высказали уверенность в том, что на ближайшем заседании регулятора 14-15 марта вопрос о повышении ставок в США будет активно обсуждаться. В итоге рынок оценивает вероятность ужесточения монетарной политики в США уже в 75%. Повышение ставки вызывает рост стоимости валюты, а потому на протяжении всей торговой сессии вторника доллар дорожал на рынке Forex. Так, валютная пара евро/доллар снижалась к уровню 1,0515.