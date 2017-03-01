В Уфе майор полиции попалась на краже мобильного телефона.

С заявлением о краже обратилась уроженка одной из стран дальнего востока, работающая продавцом в одном из магазинов в микрорайоне Черниковка. Как сообщила пострадавшая, пропажу лежавшего на прилавке телефона она обнаружила, после того как обслужила одну из клиенток. На следующий день оперативники задержали подозреваемую в краже, ей оказалась майор полиции, сотрудница управления экономической безопасности и противодействия коррупции, работающая в органах с 2006 года.