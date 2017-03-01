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В Уфе большая перемена в школах может быть увеличена

1 марта 2017, 17:16
Такое предложение вынесли депутаты горсовета на одной из рабочих комиссий

Продолжительность большой перемены в школах Уфы может быть увеличена до 20 минут, сообщает пресс-служба горосовета. Предложение было озвучено депутатам на заседании постоянной комиссии по социальной политике и гуманитарным вопросам. Вопрос о недостаточной продолжительности неоднократно поднимали и учителя, и родители учеников. В числе других проблем, которые обсудили депутаты - организация питания и нехватка работников в столовых.

- В ходе заседания депутаты также разбирались в причинах повышения стоимости детского и школьного питания и в вопросах кредиторской задолженности, которая образуется у образовательных учреждений за питание, - уточнили в пресс-службе. - Цель – чтобы такой задолженности не было вообще. По итогам заседания было принято решение создать в Уфе до 31 марта текущего года межведомственную рабочую группу. Она досконально изучит все накопившиеся сложности в сфере детского и школьного питания и даст конкретные предложения по их решению.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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