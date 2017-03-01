В Уфе большая перемена в школах может быть увеличена

- В ходе заседания депутаты также разбирались в причинах повышения стоимости детского и школьного питания и в вопросах кредиторской задолженности, которая образуется у образовательных учреждений за питание, - уточнили в пресс-службе. - Цель – чтобы такой задолженности не было вообще. По итогам заседания было принято решение создать в Уфе до 31 марта текущего года межведомственную рабочую группу. Она досконально изучит все накопившиеся сложности в сфере детского и школьного питания и даст конкретные предложения по их решению.